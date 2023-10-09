وزيرة التضامن توقع وثيقة انطلاق مبادرة هنوصلك لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم

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أحمد جودة - القاهرة - وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وثيقة انطلاق مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، وذلك إيذانا بانطلاق أعمال المبادرة بعد نجاح المرحلة التجريبية، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومؤسسة صناع الحياة.

وجاء نص الوثيقة كالتالي:

"بعون من الله، وعلى ثقة في قدرات شبابنا المتطوعين بصناع الحياة، والرائدات الاجتماعيات.. وإيمان بإرادة الشباب العظيم في صنع الحياة وتحقيق الأحلام.. ويقينا بأن أهالينا يستحقون المساواة والعدل والحياة الكريمة تليق بما واجهوه من تحديات وما تحملوه من صعاب.. أُعلن انطلاق مبادرة مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة "هنوصلك"، بالتنسيق مع مكاتب التأهيل المتنقلة والهلال الأحمر المصري لتكون علامة مضيئة في مسيرة دعمنا لجزء أصيل من نسيج الوطن.. وبقوة وإرادة الشباب المصري الأصيل".

جاء ذلك أثناء حضور القباج فعاليات الملتقى التدريبي الثاني لمتطوعي مؤسسة صناع الحياة وجمعية الهلال الأحمر المصري، والرائدات الاجتماعيات، ومكاتب التأهيل المتنقلة، في إطار حملة "هنوصلك"، وذلك بمشاركة 1000 متطوع و200 رائدة اجتماعية وثلاثة مكاتب تأهيل متنقلة.

وقد حضر اللقاء اللواء أركان حرب محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس مؤسسة صناع الحياة مصر، وألكســــــــندر ســـــــــــوليجا، المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر وكاي أندراشكو، نائب المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر رئيس قطاع الحوكمة - مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ومن جانب الوزارة حضر الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وقيادات العمل بالإدارة المركزية للتأهيل بالوزارة، بالإضافة إلى الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

وزيرة التضامن: "هنوصلك" تنطلق للوصول لذوي الإعاقة لتكون علامة مضيئة في مسيرة دعم الدولة لجزء أصيل من نسيج الوطن

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة للمتطوعين بنجاح المرحلة التجريبية لحملة "هنوصلك"، والاستعداد للانطلاق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأشهر القادمة، مشيدة بالجهود الحثيثة والقوية التي بذلها المتطوعون في هذه الحملة، والتي تمثل نموذجًا حيا للولاء والانتماء لهذا الوطن العظيم في قضية من أنبل القضايا التي من الممكن أن نتطوع فيها، وهي قضية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت القباج أن المتطوعين قدموا جهدًا غير مسبوق للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة "القادرون باختلاف"، ومساعدتهم وتيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة التي تتيح لهم فرصة الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم القانون، مشددة على أن هذه الجهود لها تأثير كبير على حياة هؤلاء الأفراد وستسهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية على مدار أجيال كثيرة قادمة.

وزيرة التضامن: الدولة ملتزمة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير خدماتهم

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية ملتزمة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم والخدمات التي يحتاجونها والتمتع بامتيازاتهم وحقوقهم بموجب القانون المصري، وكذلك العمل على رفع الوعي لدى كافة القطاعات بالمجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولذلك فإن الحملة التي تعبر عن السعي وراء هذا الهدف " هنوصلك " تأتي في إطار تنفيذ هذا الالتزام، كما تعبر عن منهجية واضحة في الشراكة مع كافة قطاعات المجتمع من أجل تحقيق هذا الهدف السامي بمشاركة مكاتب التأهيل والرائدات الاجتماعيات في كافة محافظات مصر.

وأفادت القباج أن الملتقي يهدف لتحضير مشاركة 15 ألفا من متطوعي هذا الوطن العظيم، للوصول إلى استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والبالغة، داعية الجميع إلى الاستمرار في تقديم الجهود الغالية والعمل المتفاني لضمان تحقيق الأهداف التي وضعت بهذه الحملة، حيث نعي تماما أهمية دور المتطوعين ودعمهم في هذا السياق، مثمنة كل مساهمة صغيرة أو كبيرة من كل متطوع ومتطوعة تسهم في تحقيق هذا الهدف النبيل.

وقال اللواء أركان حرب محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس مؤسسة صناع الحياة مصر إنه لطالما كان ومازال "الوصول" هو السمة المميزة لأبناء صناع الحياة، شباب واعد يحلم ويخطط ويصل لغايته التي تتمثل في مساعدة كل مستحق في كافة أنحاء مصرنا الحبيب، واليوم يعلنون وصولًا جديدًا إلى أهالينا من ذوي الإعاقة لمساعدتهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك بدعم وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع:" وفي الوقت ذاته يحملون مسؤولية توصيل المساعدات والاحتياجات الأساسية جنبًا إلى جنب مع شركائنا في العمل الأهلي التنموي تحت مظلة وبدعم التحالف الوطني، يجتمع اليوم في مدينة السادس من أكتوبر وفي ذكرى النصر العظيم 1000 متطوع ومتطوعة من أبناء صناع الحياة، وافدين من مختلف المحافظات حاملين الحلم والأمل والعزم على العمل ليكونوا سفراء حملة "هنوصلك" في محافظاتهم حين عودتهم ليعملوا على إنجاز مهمة حصول مليون شخص من ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة".

وأضاف أنهم حرصوا في صناع الحياة على تأهيل هؤلاء الشباب على النحو الأمثل لتأهيلهم لمهمتهم السامية، وذلك عبر حزمة من التدريبات العملية التي يقدمها مجموعة من الخبراء أثناء أيام المعسكر التدريبي القائم في المدينة التعليمية في منطقة 6 أكتوبر، ذلك بالشراكة مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووكالة التعاون الألماني giz، جدير بالذكر أننا قد انطلقنا للعمل التجريبي في الحملة منذ ما يقارب شهرين قد نفذنا فيهما معسكرًا للقادة المتطوعين، ومجموعة من القوافل الميدانية لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، ونحن عازمين على استكمال الوصول إلى بقية مستهدفنا بتفعيل كل أبنائنا المتطوعين للعمل في حملة "هنوصلك"

ومن جانبه، أكد الدكتور ألكسندر سوليجا، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر: "يكمن المقياس الحقيقي لتقدم المجتمع في قدرته على احتضان التنوع، وعن طريق جهود التعاون المشترك، نحطم الحواجز ونخلق مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يضمن ألا يتم أخذهم في الاعتبار فحسب، بل أيضًا تقدير مواهبهم ووجهات نظرهم الفريدة".

هذا واستهدف الملتقى على مدار 4 أيام وبمشاركة 1000 قائد متطوع من شباب مؤسسة صناع الحياة مصر والرائدات الاجتماعيات تدريب قادة المتطوعين على أعمال حملة "هنوصلك"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة ذوي الإعاقة على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بمختلف المحافظات، وتم تدريب الشباب على عدد من الأنشطة والتعريفات المتعلقة بالحملة ومنها حقوق ذوي الإعاقة في القانون وتعريفات وأنواع الإعاقات ومبادىء إدارة الحالة وكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة.

كما تم تنفيذ وررش متخصصة من مكاتب التأهيل والمتابعة - اللوائح التنظيمية - الشراكات - جذب وحشد المتطوعين - طرق الأبواب - مسئولي المشروع والمنسقين بجانب سيناريوهات المشكلات والأزمات.

هذا وتضمن الملتقى تجارب ميدانية عملية بعدد من مراكز وقرى محافظة الجيزة على أساليب طرق الأبواب والتعامل مع ذوي الإعاقة بالقرى المستهدفة وإجراءات استخراج بطاقة الخدمات لهم، ومن المستهدفات للملتقى أن يقوم قادة المتطوعين المشاركون بالملتقى بتدريب 15 ألف متطوع على أساليب وإجراءات حملة هنوصلك بالمحافظات المستهدفة.

هذا ويعد الملتقى هو الثانى، حيث قامت مؤسسة صناع الحياة مصر بتنفيذ النسخة الأولي بمحافظة الإسكندرية لقادة متطوعي المؤسسة على إدارة حملة هنوصلك لذوي الإعاقة بمشاركة 250 قائدا من المتطوعين على خلال سبتمبر الماضي.

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