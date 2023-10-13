وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يشهد الجمعية العمومية العادية بمركز ميت عقبة

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أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب ميت عقبة التابع لإدارة شباب العجوزة.

وصرح الوكيل بأنه قد بدأت صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا إجراءات انعقاد الجمعية العمومية العادية لاستكمال مجلس إدارة مركز شباب ميت عقبة حيث يتضمن انتخاب عضو شباب للدورة 2022/ 2026 ومناقشة الحساب الختامي وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.

ويأتي ذلك بإشراف من اللجنة العليا برئاسة وحضور دكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة، عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، والدكتورة إيمان رمضان مدير إدارة الهيئات، عبدالرحمن النجار مدير إدارة شباب العجوزة.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة