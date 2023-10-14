نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يشهد احتفالية مفوضية الكشافة بكاتدرائية الأنبا رويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، احتفالية مفوضية الكشافة لكنائس وسط الجيزة، بكاتدرائية الأنباء رويس بحدائق الأهرام بحضور إيهاب فاوى وكيل المديرية لشؤون الرياضة.

وتضمنت فقرات الحفل استقبال بعرض الطبول والأعلام وإشعال الشعلة خارج المسرح، وتفقد مهرجان شارات الهوايات الكشفية بأيدي أعضاء الكشافة، ثم الانتقال إلى المسرح وعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية تلاها كلمة القائد جرجس عزمى منسق عام فرق كشافة وسط الجيزة وعرض فيديو عن الحركة الكشفية.

وتقدم الدكتور أحمد عبد الوكيل بكلمته وفيها شكر القائمين على الحفل وأوضح خلال كلمته دور وزارة الشباب والرياضة فى تمكين الشباب وتنمية قدراتهم وارتباط ذلك بالحركة الكشفية التى تساهم أيضا فى تنمية المهارات الحياتية وبناء الشخصية.

وتضمنت كلمة الدكتور صموئيل متياس أمين عام الكشافة، حث الشباب على حب الوطن مقتبسًا قول مثلث الرحمات البابا الأنبا شنودة الثالث " مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا".

كما تقدم فى كلمته بالشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه على دعمة الدائم للشباب والدكتور أحمد عبد الوكيل على حضوره للحفل.

وشهدت الاحتفالية عدة فقرات فنية منها عرض فنى لفريق كورال أغابى وتضمن مجموعة من الترانيم المتنوعة، والمرشدات بأسقفية الشباب.

وبعد ذلك تم عرض فيديو لحصاد السنة للنشاط الكشفي تلاه عرض فني (رامز المغامر) والختام

الشارات وتكريمات المفوضية والتي تضمنت تقديم درع التكريم للدكتور أحمد عبد الوكيل لمجهوداته في خدمة المفوضية والأنشطة الشبابية على مستوى محافظة الجيزة.

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