نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء ألبانيا على هامش منتدى بليد الاستراتيجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥، السيد إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الدورة العشرين لمنتدى بليد الاستراتيجي المنعقد بسلوفينيا.

استهل رئيس الوزراء الألباني اللقاء بنقل تحياته وتقديره إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملموس، مؤكدا حرص بلاده على توطيد التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي على ما يربط مصر وألبانيا من علاقات صداقة ممتدة، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على مصالح الشعبين الصديقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والبلقان، وتم التأكيد على أهمية التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات القائمة، بما يحفظ وحدة الدول واستقرارها، ويحقق الأمن والتنمية لشعوبها.

واختتم اللقاء بالتأكيد على تطلع الجانبين إلى مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبناء على العلاقات المتميزة بين مصر وألبانيا لدعم التعاون في الأطر الثنائية والمتعددة الأطراف.