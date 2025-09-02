ضبط سيدة أجنبية لقيامها بإدارة مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي في القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 02:28 مساءً - فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات – تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز وتواصلها مع عملائها على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها (أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهما إعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.