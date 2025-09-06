أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية للحفاظ على الطابع الأثري والارتقاء العمراني

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية.

مشاركة وزارية واسعة في الجولة

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة كل من:

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة

المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير

المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب

السيد أحمد رزق، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر

إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والمحافظة والجهات المختصة.

تأكيد على المتابعة الميدانية للمشروعات

أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجولة تأتي في إطار الحرص على المتابعة الدورية على أرض الواقع لمختلف المشروعات التي تنفذها الدولة لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحفاظ على الطابع الأثري والمعماري

أوضح رئيس الوزراء أن استراتيجية الدولة تهدف إلى الحفاظ على الطابع الأثري والمعماري المميز للقاهرة التاريخية، مع تحقيق الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة، بما يضمن التكامل مع جهود التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.