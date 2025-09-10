رئيس الوزراء: الاعتداء السافر على قطر الشقيقة يمثل خرقا لأحكام القانون الدولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 07:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر تدين الاعتداء السافر الذي تعرضت له أمس دولة قطر الشقيقة، واستهدف المكتب السياسي لحركة حماس بالعاصمة الدوحة، مُشدداً على أن هذا النهج العُدواني الإسرائيلي يُمثل خرقاً لأحكام القانون الدولي، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، ما يُهدد بتقويض الجهود الرامية لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، رفض مجلس الوزراء القاطع لهذا السلوك الذي لا يمكن قبول ذرائعه؛ لكونه يُمثل مساساً غير مقبول بسيادة دولة قطر الشقيقة، مُشدداً على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر، في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ لأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها، مع دعوة المجتمع الدولي إلى أداء دوره وتحمل مسؤولياته لوقف أي عدوان وتعدٍ ومحاسبة المسئولين عنه.