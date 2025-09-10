الصحة: استقبلنا 23 ألف مريض ومصاب من غزة بـ300 مستشفى منذ بداية الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات الوزارة استقبلت منذ فتح معبر رفح في نوفمبر 2023 وحتى مارس 2025 نحو 23 ألف حالة من المصابين والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم، تم توزيعهم على أكثر من 300 مستشفى بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية الصحية للأشقاء فى غزة دون أن تتأثر خدمات المواطنين المصريين.

وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الحالات التي تم استقبالها شملت 1900 حالة أورام، و695 حالة أمراض مزمنة، وأكثر من 600 حالة أمراض مختلفة، إضافة إلى 404 أطفال مصابين بعيوب خلقية، مؤكدًا أن جميع التدخلات الطبية المعقدة تم التعامل معها في المستشفيات المصرية وبإشراف مباشر من الفرق الطبية.

وأشار عبد الغفار، إلى أن الهلال الأحمر المصري يواصل إرسال المساعدات عبر معبر رفح، مؤكدًا أن المعبر لم يُغلق من الجانب المصري، وأن أكثر من 14 ألف متطوع يشاركون في تجهيز وتغليف المساعدات وفق الشروط المفروضة من الجانب الإسرائيلي قبل إدخالها إلى غزة.

ولفت إلى أن مصر قدمت ما يقرب من 70% من حجم المساعدات التي دخلت القطاع حتى الآن، مؤكدًا أن جميع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للفلسطينيين كانت مجانًا دون تحميلهم أي أعباء مالية.