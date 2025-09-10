‎ نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي ومستشفى المبرة للتأمين الصحي بأسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:22 مساءً - ‎تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي ومستشفى المبرة للتأمين الصحي بمحافظة أسيوط، برفقة الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الوزارة. جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات.

‎في مستشفى أبنوب المركزي، اطلع نائب الوزير على مشروع التطوير، الذي يتضمن 215 سريرًا، تشمل 26 ماكينة غسيل كلوي، 15 حضانة، 16 عيادة خارجية، 3 غرف عمليات، غرفة ولادة قيصرية، 133 سرير إقامة وعزل، 27 سرير رعاية مركزة، 9 أسرة رعاية للأطفال، 33 حضانة للمبتسرين، و13 سريرًا للحروق. كما يشمل المشروع أقسامًا متخصصة مثل الطوارئ، العمليات، النساء والتوليد، الرعاية المركزة، والأشعة، مع التركيز على تطبيق الميكنة لرفع الكفاءة.









‎وفي مستشفى المبرة للتأمين الصحي، تفقد نائب الوزير أقسام الأورام، القلب، أمراض الدم، الهيموفيليا، العلاج الطبيعي، والحقن، وأشاد بجودة الخدمات وتوافر الأدوية والأجهزة. كما وجه بسرعة افتتاح قسم القلب الجديد، الذي يضم غرفتي رعاية بعد القسطرة (4 أسرة)، قسم عناية متوسطة (4 أسرة)، قسم داخلي (4 أسرة)، وغرف إيكو ورسم قلب.

‎كما اطلع على مشروع تطوير مستشفى المبرة، الذي اكتمل بنسبة 100%، بطاقة 126 سريرًا، ويضم أقسامًا متخصصة تشمل الأشعة، القسطرة القلبية، أمراض الدم، الباطنة، النساء، المسالك البولية، الأورام، والعظام.

‎أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الزيارات تهدف إلى ضمان تقديم خدمات صحية متميزة، مع متابعة دقيقة لتذليل التحديات وتطبيق الحلول الفورية.