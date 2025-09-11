نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيي الخارجة التخصصي وصدر الخارجة لتعزيز الخدمات الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 11:36 صباحاً -

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية لمستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى صدر الخارجة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لمتابعة الأداء الميداني، رصد التحديات، وتطبيق حلول فورية لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير بدأ جولته بمستشفى الخارجة التخصصي، حيث تفقد أقسام الطوارئ، الاستقبال، الغسيل الكلوي، الرعاية المركزة (21 سريرًا)، والأقسام الداخلية (50 سريرًا)، وحضانات الأطفال (10 حضانات). ووجه بصيانة أجهزة الغسيل الكلوي دوريًا، وتشغيل جهاز التشخيص عن بُعد (20 جهازًا بالمحافظة)، وإعادة توزيع جهازين لرسم القلب على مستشفيات أخرى لتعظيم الاستفادة. كما تفقد سكن الأطباء، موجهًا بتجهيزه بالفرش ووسائل الترفيه، وإجراء النظافة اليومية لتوفير بيئة عمل مناسبة.

وفي مستشفى صدر الخارجة، شملت الجولة أقسام الطوارئ، الاستقبال، الأشعة، الصيدلية، الرعاية المركزة (13 سريرًا)، والأقسام الداخلية (26 سريرًا). ووجه نائب الوزير بتوفير جهاز صدمات قلبية بالطوارئ، وتفعيل منظومة صرف الأدوية على نفقة الدولة، مع التأكد من توافر مخزون الأدوية.

وفي ختام الجولة، عقد نائب الوزير اجتماعًا مع الأطقم الطبية لمناقشة التحديات ودعم بيئة العمل. كما شدد على تطوير البنية التحتية لسكن الأطباء، وتوفير مكيفات الهواء والخدمات الأساسية مع صيانتها دوريًا، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.