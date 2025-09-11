ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 11 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 01:28 مساءً - استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 11 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.