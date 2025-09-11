إقالة السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة بسبب جيفرى إبسيتن.. تفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 01:28 مساءً - أقالت الحكومة البريطانية سفيرها اللورد بيتر ماندلسون من منصبه كسفير المملكة المتحدة لدة الولايات المتحدة عقب كشف معلومات جديدة عن صداقته مع جيفري إبستين المملول سئ السمعة المدان بجرائم جنسية

وفقا لهيئة الاذاعة البريطانية، يأتي فصله بعد أيام قليلة من كشف النقاب عن أن ماندلسون قد وصف الممول المدان بـ"صديقه المقرب" في ملاحظات كتبها لكتاب بمناسبة عيد ميلاد إبستين الخمسين عام 2003.

وكشف تحقيق أجرته صحيفة التلجراف أن اللورد ماندلسون عمل مع إبستين على صفقة تجارية بقيمة مليار جنيه إسترليني، عندما كان وزيرًا في الحكومة، بعد إدانة المتحرش الراحل بجرائم جنسية، وعندما كُشفت المعلومات الجديدة عن السفير، وقف رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر إلى جانبه، مؤكدًا ثقته الكاملة به.

لكن يوم الأربعاء، كشفت رسائل بريد إلكتروني مسربة أن اللورد ماندلسون نصح إبستين بكيفية الرد عند مواجهته تهمًا جنائية تتعلق بتحرشه بقاصر عام 2008، واضطر رئيس الوزراء إلى إقالته بعد أسبوع واحد فقط من استقالة أنجيلا راينر من منصب نائبة رئيس الوزراء إثر كشف عن تهربها الضريبي.

إنقرار السير كير ستارمر بالبقاء مع السفير لفترة طويلة سيثير المزيد من التساؤلات حول قراره بتعيينه في المقام الأول، كما تأتي الإقالة قبل أيام قليلة من وصول دونالد ترامب، الذي ورد اسمه أيضًا في وثائق إبستين، إلى المملكة المتحدة في زيارته الرسمية الثانية.