ضبط 5 سيدات بالإسكندرية لاستخدامهن تطبيقات هاتفية لممارسة الأعمال المنافية للآداب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 02:29 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 5 سيدات، لاثنتين منهن معلومات جنائية، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن بدائرة محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهن أقررن بنشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن.