حسام غالي: الأهلى حاليا فيه خناجر في الضهر .. والإدارة الموجودة تصغرك لا تكبرك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 04:34 مساءً - فجر حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تصريحات قوية، حول موقفه من الترشح لرئاسة القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

قال حسام غالي في تصريحات إعلامية: " ممكن أكون شايف نفسي رئيس النادي الأهلي وممكن أحقق طموح الناس اللي شايفاني رئيس النادي الأهلي، ومن الوارد أن أحقق للناس اللي طول عمرهم بيحلموا بيه كنادي ومبادئ النادي وشخصية النادي وكيان النادي، عشان أنا حافظه وعارفه كويس أوي ومتربي على المبادئ".

تابع غالي: لما دخلت مجلس الإدارة وشوفت الدنيا على حقيقتها مش من بعيد زي ما كنت بلعب كورة، دلوقتي شايف الموضوع بوضوح أكتر، وبحس إني مش قادر أمسك سيف ودرع وأدخل المعركة دي حاليًا، وطول عمري كنت ماسك سيف ودرع من وأنا صغير لحد ما بطلت كورة".

أردف: "أنا كنت بحارب الناس كلها إعلاميين وجمهور ومدير فني مش واثق فيا، دايمًا كنت ماسك سيف ودرع وبحارب، ومخدتش استراحة المحارب، لأن بعد اعتزالي دخلت في العمل الإداري".

شدد الكابيتانو: "أنا عندي الرغبة أبقى رئيس الأهلي في يوم من الأيام، بس حاليًا مش قادر أمسك سيف ودرع وأدخل المعركة دي بعد ما شوفت وحاشة الموضوع وضخامة الموقف وتكالب بني آدمين كتير وصراعات كبيرة أوي إن هي تبقى في الحتة دي وعندها تطلعات".

أشار حسام غالي: "دايمًا فيه خناجر في الضهر بتتحط، أنا أقدر أحارب جدًا، بس هطلع حاجات سيئة جدًا، وأنا مبعملش كده وعمري ما هحارب حروب غير شريفة وغير نزيهة، أنا دايمًا حربي شريفة وش في وش، أنا بمجهودي وعرقي هاخد اللي أنا عايزه".

وعاد للحديث عن موقفه من الترشح للانتخاب، مؤكدا: "طبعًا عندي الرغبة وعندي الحلم وعايز أحقق طموح الجمهور هو اللي شايفيني في الحتة دي، لكن حاليًا مش قادر أمسك سيف ودرع".

كما تحدث عن الراحل صالح سليم، مؤكدًا أنه يمثل رمز الأهلي الحقيقي: "صالح سليم هو شخصية الأهلي الحقيقة، بوضوحه وصراحته ورجولته. كان يكبرك وأنت تعمل معه، لا يصغرك، ولم يكن منفردًا بالإدارة".

استطرد: ""إذا توليت رئاسة النادي الأهلي يومًا ما، أول قرار سأتخذه هو اختيار من يمتلكون شخصية الأهلي الحقيقية؛ ولديهم روح الانتماء، إنكار الذات، الطموح، والرغبة في العمل الجماعي".

أضاف: "أنا أُقدّر الشخصية القوية، لكن بشرط ألا تكون متسلقة أو فردية، الأهلي نادٍ بُني على الجماعية وروح الفريق، وهذه القيم كانت حاضرة بقوة في فترات سابقة وأتمنى استعادتها مجددًا".