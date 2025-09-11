وزارة الخارجية تهيب بالشباب تحرى المصداقية والتحقق من صحة عقود العمل بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 04:34 مساءً - أهابت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى إطار حرصها على سلامة وأمن المواطنين المصريين، شباب مصر الواعد بتحرى المصداقية والتحقق من صحة عقود العمل فى الخارج التى تقدم لهم، وضرورة استيفاء الاجراءات القانونية ذات الصلة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنه وردت بلاغات من بعض الشباب المصري تفيد تضرره ووقوعه ضحية لعقود عمل وهمية تم الترويج لها عبر الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.

وأشارت الوزارة إلى إنها تنتهز هذه الفرصة للتنبيه لوجود نشاط غير قانوني بدعوى وجود فرص عمل مجدية وذلك على غير الحقيقة والتي لا تعدو كونها ستاراً فقط لأنشطة مخالفة للقانون وغالبا ما تنطوي على مخاطر جسيمة يتعرض لها الشباب ضحية الانسياق وراء حلم الهجرة والعمل بالخارج.

وحذرت الوزارة فيما بين الأوساط الشبابية المصرية من الانسياق وراء مثل هذه الاعلانات المضللة، وتهيب بالمواطنين أن يكونوا على وعي كامل بهذه المخاطر، مشددة على أنها لن تتوانى عن تقديم كافة اشكال الدعم القنصلي الممكنة في اطار القوانين والاتفاقيات الدولية مع التأكيد أن الوقاية والوعي هما خط الدفاع الأول.