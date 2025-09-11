حماس: جريمة الكيان الصهيونى فى الدوحة إعلان حرب على الدول العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 05:30 مساءً - قال القيادي في حركة حماس فوزي برهوم إن الكيان الصهيوني يعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر، مؤكدا "الهجوم الصهيوني على الدوحة يتطلب تحركا عربيا فوريا".

وأضاف برهوم "جريمة الكيان الصهيوني فى الدوحة ليست اعتداء على قطر فقط بل إعلان حرب على الدول العربية".ونعى برهوم الشهداء الذين ارتقوا في الاعتداء الصهيوني الآثم على دولة قطر، فى أول إحاطة صحفية لحماس بعد المحاولة الإسرائيلية لاغتيال قادتها بقطر.

وأكد برهوم" شعبنا الأبي ومقاومته الباسلة يسطرون ملاحم الصمود والتضحية في وجه عدوان صهيوني همجى".

وشيعت جنازة شهداء العملية الإسرائيلية الفاشلة في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من كبار المسؤولين.

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد محمد بن عبدالوهاب، قبل أن تنقل جثامين الشهداء إلى مثواهم الأخير حيث وريت الثرى وسط حضور شعبي ورسمي كبير، ومراسم دفن مهيبة.

وتأتي مراسم التشييع في ظل حالة استنكار واسعة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس المقيمين في الدوحة.