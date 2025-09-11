حماس : إصابة زوجة خليل الحية وزوجة نجله فى الهجوم الإسرائيلى على قطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 06:32 مساءً - كشف بيان لحركة حماس، عن إصابة زوجة خليل الحية القيادى فى الحركة أثناء القصف الإسرائيلى على منزله بالعاصمة القطرية الدوحة، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وقال القيادى فى حركة حماس فوزى برهوم، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منزل رئيس وفد الحركة التفاوضي في قطر، وأسفر عن استشهاد نجل خليل الحية، مدير مكتبه، و3 من مرافقيه، هو جريمة مكتملة الأركان تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وإعلان حرب من إسرائيل على قطر والمنطقة العربية بأكملها.

وأعلن القيادى بحركة حماس، أن شهداء ومصابى القصف الإسرائيلى على وفد التفاوض فى قطر هم:

الشهيد جهاد لبد (أبو بلال).

الشهيد همام الحية (أبو يحيى).

الشهيد عبد الله عبد الواحد (أبو خليل).

الشهيد مؤمن حسونة (أبو عمر).

الشهيد أحمد عبد المالك (أبو مالك).

إصابة زوجة خليل الحية

إصابة زوجة نجل خليل الحية

وأكد برهوم أن التهديدات الإسرائيلية باغتيال قادة الحركة لن تُغيّر من المطالب المعلنة لإنهاء العدوان، ولن تنجح في التأثير على مواقف الحركة الثابتة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن دماء القادة ليست أغلى من دماء أطفال غزة والقدس والضفة.

وأضاف أن محاولة اغتيال وفد حماس جاءت أثناء مناقشة مقترح لوقف إطلاق النار، معتبرًا أن الجريمة لم تستهدف أفراد الوفد فقط، بل المسار التفاوضي برمّته، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بـ"تعمد إفشال الوساطات القطرية والمصرية" و"تجاوز كل الأعراف الدولية".

وأشار برهوم إلى أن هذا الهجوم يعكس "بحث الاحتلال عن انتصار وهمي"، بعد فشل عسكري وسياسي متواصل، محذرًا من أن "استهداف الدوحة يعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر، ويستوجب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا".

وختم قائلًا إن شعبنا الأبي ومقاومته الباسلة سيواصلون الصمود والتضحية في وجه هذا العدوان الصهيوني الهمجي، وأن الحركة ماضية في طريقها رغم كل التهديدات.

وأكدت حماس أن إسرائيل فشلت فى استهداف لقيادات الحركة في الدوحة، موضحة أن محاولة اغتيال وفد بالحركة بالدوحة جاءت في لحظة دراسة المقترح الأمريكى.

وأشارت إلى أن القصف الإسرائيلى استهدف منزل رئيس الوفد المفاوض في الدوحة.