نتنياهو : لا يوجد مكان آمن فى العالم للمسئولين عن 7 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 07:32 مساءً - نقلت القناة 14 العبرية عن نتنياهو قوله إنه لا يوجد مكان آمن فى العالم للمسؤولين عن مجزرة 7 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد طلب التزاماً من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بـ "عدم ضرب قطر مرة أخرى"، بعد الضربة التى استهدفت قادة حركة حماس فى الدوحة يوم الثلاثاء الماضى، بحسب ما أفاد مصدران مطلعان على الأمر لموقع أكسيوس.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو لم يتشاور مع ترامب أو أى من كبار مستشاريه حتى تم إطلاق الصواريخ فى الجو، وأثارت الضربة غضب البيت الأبيض، وأقلقت قادة المنطقة وحول العالم.

وذكر أكسيوس أن الهجوم لم يكن مضراً لموقع إسرائيل العالمى فقط، بل ربما أيضا موقف الولايات المتحدة.

وقال رئيس وزراء قطر للبيت الأبيض إن بلاده ستعيد الآن تقييم شراكتها الأمنية مع واشنطن بعد هذه الخيانة، وأضاف فى مقابلة مع شبكة "سى إن إن" إن قادة دول الخليج يدرسون كفية الرد.

إلا أن نتنياهو لم يبد أى اعتذار علنى، بل ألمح إلى أنه قد يأمر بهجوم آخر، بغض النظر عن طلب ترامب.

وكان ترامب قد قال مساء الثلاثاء إنه ليس سعيداً بالوضع برمته، وأنه كان مستاءً للغاية بشأن كل الجوانب. ونقل أكسيوس عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكى قوله إن طريقة تعامل نتنياهو ومساعده المقرب رون ديرمر مع القضية كان تذكيراً مزعجاً بالسلوك الذى أدى إلى خلاف مع ترامب فى ولايته الأولى.

وأجرى ترامب مكالمتين هاتفيتين مع نتنياهو يوم الثلاثاء لمناقشة الضربة في قطر، وفقًا لمسئولين أمريكيين. أعرب ترامب خلال المكالمة الأولى عن إحباطه من القرار الإسرائيلى والغموض حول الهدف المراد تحقيقه على المدى الطويل. وقال ترامب لنتنياهو، وفقا لاثنين من المصادر المطلعة: "إنه غير مقبول، أطالبك بعدم تكرارها".

ثم أبلغ ترامب أمير قطر ورئيس وزرائها، اللذين كان كلاهما غاضبين. وقال مسئول أمريكى سابق إن رئيس الوزراء القطرى محمد بن عبد الرحمن أل ثان أخبر المسئولين الأمريكيين أنه يرى ما حدث باعتباره خيانة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما أخبر أل ثان مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف أنه بعد أن تعرضت قطر لهجوم من كل من إيران وإسرائيل خلال 6 أشهر، فإن الدوحة ستجرى تقييماً عميقاً لشراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة. وربما تحد شركاء آخرين يمكن أن يدعموا أمنها لو تطلب الأمر، بحسب ما قال مصدر مطلع على الأمر