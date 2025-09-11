نتنياهو : لن تكون هناك أى دولة فلسطينية وسنحقق "أبدية إسرائيل"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 08:28 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو"تعهدنا من قبل أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية وبالفعل لن تقام أى دولة فلسطينية".

وأكد نتنياهو "نعمل بعزم على كل الجبهات لنحقق شيئا واحدا وهو أبدية إسرائيل، مؤكدا "ما بدأ في غزة سينتهي في غزة وسنهزم حماس".

وأضاف "عندما ضربنا إيران تمكنا من إزالة تهديد وجودي لنا، مشيرا " سيكون هناك كثير من المدن المشابهة لمعاليه أدوميم في أرضنا"، مؤكدا " الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست معاليه أدوميم بل غور الأردن".

كما وقع نتنياهو اتفاق خطة إي 1 لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية قرب القدس.