نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يطلق الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: حدث تاريخي يعزز مكانة مصر الأكاديمية عالميا

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات إطلاق وتدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران (IAAU)، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، وكبار مسؤولي منظمة اليونسكو، وعدد من السفراء ورؤساء الجامعات المصرية والأجنبية، ورؤساء المراكز البحثية والمؤسسات الشريكة.

استقبال رسمي وكلمات دولية مؤثرة

كان في استقبال رئيس الوزراء، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمر الحسيني رئيس اللجنة التحضيرية للأكاديمية. واستمع مدبولي خلال الاحتفالية إلى كلمات لمسؤولي اليونسكو وسفراء فرنسا وإيطاليا، الذين أكدوا أن مصر باتت منصة دولية للتعاون الأكاديمي في مجالات العمارة والتخطيط العمراني.

أيمن عاشور: خطوة محورية في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

أكد وزير التعليم العالي أن الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران تُعد إحدى أهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2023، موضحًا أن الهدف منها هو مواكبة التطورات العالمية وربط مخرجات التعليم بالاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في إعداد مهندسين معماريين ومخططين حضريين على أعلى مستوى من الكفاءة وفق المعايير الدولية.

شراكات دولية تمنح شهادات مزدوجة

أوضح عاشور أن الأكاديمية تتميز بقدرتها على منح درجات مزدوجة بالشراكة مع أرقى المدارس والجامعات العالمية، مثل المدرسة الدولية للهندسة المعمارية في فرنسا، وجامعة سابينزا بروما، ومعهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية بجامعة إيراسموس روتردام في هولندا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تضع مصر على خريطة التعليم الأكاديمي العالمي في مجالات العمارة والتخطيط.

مركز تنوير محوري لمستقبل التعليم العمراني

أشار الوزير إلى أن الأكاديمية ستكون مركزًا للتنوير المعرفي في مصر، حيث ستوفر برامج تدريبية متخصصة للخريجين والمهنيين، وستعمل على تعزيز المهارات الفنية، وربط الجامعات المصرية بالشراكات الدولية الرائدة، فضلًا عن الإسهام في تطوير سوق العمل من خلال إعداد كوادر معمارية مؤهلة وقادرة على قيادة مشروعات التنمية العمرانية المستقبلية.