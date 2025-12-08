العالم اليوم - زيلينسكي: "محادثات السلام" مع واشنطن "بنّاءة" لكنها "صعبة"

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي: "محادثات السلام" مع واشنطن "بنّاءة" لكنها "صعبة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 01:08 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، إن المحادثات مع ممثلي الولايات المتحدة بشأن خطة السلام لأوكرانيا "بناءة ولكنها ليست سهلة".

وأضاف زيلينسكي في كلمة: "ستكون هناك مشاورات مع القادة الأوروبيين. في المقام الأول القضايا الأمنية، الدعم من أجل صمودنا ودفاعنا. قبل كل شيء، الدفاع الجوي، والتمويل طويل الأمد لأوكرانيا. وبالطبع سنتحدث أيضا عن الرؤية المشتركة والمواقف المشتركة في المفاوضات".

وتابع قائلا: "أجرى ممثلو أوكرانيا في الأيام الأخيرة محادثات موضوعية مع ممثلي رئيس الولايات المتحدة الأميركية، والآن يتجه كل من رستم عميروف وأندريه هناتوف إلى أوروبا. أتوقع منهما معلومات تفصيلية عن كل ما قيل لممثلي الولايات المتحدة في موسكو، وعن الجوانب التي يبدى الأميركيون استعدادا لتعديلها في المفاوضات معنا، ومع الروس".

ودعا زيلينسكي، في وقت سابق من الأحد، حلفاء بلاده إلى تعزيز دعمهم لأوكرانيا، وذلك في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب الضربات الجوية الواسعة التي نفذتها موسكو.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس، إن أوكرانيا تواصل العمل مع شركائها "لضمان أن تزداد قدرات دفاعاتنا قوة ردا على هذه الهجمات"، مضيفا أن "الأولوية واضحة: مزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، ومزيد من الدعم لجنودنا"، وداعيا إلى تسريع تنفيذ كل الاتفاقات.

وأشار زيلينسكي، في منشوره، إلى أن الجيش الروسي أطلق أكثر من 240 طائرة مسيرة وخمسة صواريخ باليستية.

وأكد أن القوات الروسية استخدمت إجمالا خلال الأسبوع أكثر من 1600 طائرة هجومية مسيرة، ونحو 1200 قنبلة جوية موجهة، وما يقرب من 70 صاروخا من مختلف الأنواع.

وتحاول روسيا، بحسب كييف وحلفائها الغربيين، شل شبكة الكهرباء الأوكرانية وحرمان المدنيين من التدفئة والكهرباء والمياه الجارية للشتاء الرابع على التوالي، فيما يصفه المسؤولون الأوكرانيون بأنه "استخدام البرد كسلاح"، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

وحسبما ذكرت أسوشيتد برس، فقد جاءت أحدث سلسلة من الهجمات في وقت صرح فيه زيلينسكي مساء السبت بأنه أجرى "مكالمة هاتفية محورية" مع مسؤولين أميركيين يشاركون في محادثات مع وفد أوكراني في ولاية فلوريدا.

وشدد زيلينسكي على أن "أوكرانيا مصممة على مواصلة العمل بحسن نية مع الجانب الأميركي لتحقيق السلام بشكل حقيقي".