ريال مدريد يسقط على ملعبه أمام سيلتا فيغو

ريال مدريد يسقط على ملعبه أمام سيلتا فيغوسقط ريال مدريد على ملعبه ووسط جماهيره بخسارة مفاجئة أمام سلتا فيغو بنتيجة بهدفين دون رد مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل فيليوت سفيدبرغ البديل الذي شارك في الشوط الثاني، هدفي الضيوف في الدقيقتين 54 و93، بينما أنهى ريال مدريد المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد فران غارسيا وألفارو كاريراس في الدقيقتين 64 و95.

وواصل الفريق المدريدي نتائجه المتواضعة في آخر خمس جولات، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني خلف غريمه التقليدي برشلونة الذي يتصدر بأربعين نقطة، بينما رفع سلتا رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.