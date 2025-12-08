العالم اليوم - ماسك يصعّد هجومه ضد الاتحاد الأوروبي.. ويشبهه بـ"النازية"

انتم الان تتابعون خبر ماسك يصعّد هجومه ضد الاتحاد الأوروبي.. ويشبهه بـ"النازية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 02:04 صباحاً - بعد يومين من فرض الاتحاد الأوروبي غرامة كبيرة على "إكس"، حذفت منصة التواصل الاجتماعي حسابا إعلانيا تستخدمه المفوضية الأوروبية، في الوقت الذي شبّه فيه مالك المنصة إيلون ماسك التكتل بألمانيا النازية.

وكتب رئيس قسم المنتجات في "إكس"، نيكيتا بير، يوم الأحد في رد على منشور المفوضية الأوروبية على "إكس" الذي أعلنت فيه عن غرامتها البالغة 120 مليون يورو (140 مليون دولار) لانتهاك قواعد الشفافية: "تم إنهاء حسابكم الإعلاني".

وقال بير إن حساب الاتحاد الأوروبي أنشأ منشورا "يخدع المستخدمين للاعتقاد بأنه مقطع فيديو ويزيد من وصوله بشكل مصطنع".

ومع ذلك، لا يزال حساب المفوضية الأوروبية ومنشوراتها مرئية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي غضون ذلك، واصل ملياردير التكنولوجيا ماسك التعبير عن عدائه تجاه "البيروقراطية الاستبدادية غير المنتخبة التي تضطهد شعوب أوروبا" يوم الأحد.

وأعاد ماسك نشر تعليق أحد المستخدمين بأن الاتحاد الأوروبي هو "الرايخ الرابع"، إلى جانب صورة لعلم الاتحاد الأوروبي يتقشر ليكشف عن علم ألمانيا النازية الذي يحمل الصليب المعقوف تحته.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة عن الغرامة، متهما المنصة بتوثيق حسابات المستخدمين بعلامات زرقاء بشكل مضلل، وحجب البيانات عن الباحثين، وعدم توثيق الإعلانات المنشورة على المنصة بشفافية.

وقالت المفوضية إن مبلغ الغرامة يتناسب مع المخالفة.

وردّ ماسك على إكس بدعوة إلى "إلغاء" الاتحاد الأوروبي.

وفي منشور عبر "إكس"، كتب ماسك: "يجب القضاء على الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة الفردية للدول فيه حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل".

واعتبر ماسك أن البيروقراطية في القارة الأوروبية "تخنق أوروبا حتى الموت"، متسائلا عن ماهية الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للتكتل الأوروبي.

وتابع ماسك في منشور آخر: "أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي".

وأثارت الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي انتقادات من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي وصف الغرامة بأنها "هجوم على جميع المنصات التكنولوجية الأميركية والشعب الأميركي".