عبد اللطيف: نسعى لشراكات دولية في التعليم الفني لتأهيل عمالة مدربة قابلة للتصدير

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تعمل على توسيع الشراكات الدولية في مجال التعليم الفني مع عدد من الدول المتقدمة، بهدف نقل الخبرات، وتطوير المناهج، ورفع كفاءة الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأضاف الوزير، خلال لقائه بمحرري وزارة التربية والتعليم، أن النموذج المصري الحالي في تطوير التعليم الفني أصبح نموذجًا ناجحًا، وتعرضه الوزارة على عدة دول متقدمة للتعاون وتبادل الخبرات، في إطار السعي إلى ضمان جودة التعليم الفني وربطه بالمعايير الدولية.

وقال عبد اللطيف: نعمل على ألا تكون هناك أي عوائق أمام تصدير العمالة المصرية، لذلك نركّز على أن تكون عمالة مدرّبة وفقًا لمواصفات عالمية، وقادرة على المنافسة خارج مصر. وهذا لن يخدم فقط سوق العمل، بل سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الدولة تولي التعليم الفني اهتمامًا غير مسبوق، باعتباره أحد أهم محركات التنمية المستدامة وركيزة أساسية لتأهيل الشباب لمستقبل مهني حقيقي.