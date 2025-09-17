رئيس مجلس النواب يستقبل الملك فيليب السادس ملك إسبانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 06:32 مساءً - استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس- اليوم - جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا.

في مُستهل اللقاء، أعرب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب عن بالغ التقدير لزيارة ملك أسبانيا التاريخية إلى مصر، مُشيدًا بالقواسم التاريخية المُشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، ومؤكدًا أن هذه الزيارة إنما تأتي في توقيت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين مصر وأسبانيا زخمًا إيجابيًا، خاصة في أعقاب الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إسبانيا والتي شهدت ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص مجلس النواب المصري على تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان الأسباني والتنسيق الثنائي أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، خاصة في ظل تسلم البرلمان المصري رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من البرلمان الأسباني.

وخلال اللقاء أشاد رئيس المجلس بالمواقف الإيجابية لإسبانيا الداعمة للقضايا العربية وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، كما ثمن الدعم الإسباني للدكتور خالد العناني المرشح المصري لتولي منصب مدير عام منظمة اليونيسكو.

من جانبه، أعرب الملك فيليب السادس ملك إسبانيا عن بالغ تقديره للتاريخ المصري العريق، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين مصر وإسبانيا، والتي تُترجم إلى العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وأكد أن إسبانيا تدعم التوجه الأوروبي لدفع وتعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط وفي مُقدمتها مصر نظرًا لدورها الاستراتيجي والرائد في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مُشيدًا بالعلاقات البرلمانية المتميزة بين البرلمان الإسباني والمصرى.