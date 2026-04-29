جدول الثانوية العامة 2026.. 70% أسئلة للمستويات البسيطة والمتوسطة و30% للعليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:28 مساءً - تنطلق امتحانات الثنوية العامة 21 يونيو 2026، وتأتى الأسئلة لتراعى المستويات المعرفية المختلفة للطلاب بواقع 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا لفرز مستويات الطلاب وتمييز القدرات المعرفية المختلفة للطلاب.

جدول امتحانات الثانوية العامة

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب الثانوية العامة نظام جديد حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو المقبل وتستمر حتى 16 يوليو 2026.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة نظام جديد امتحانات العام الدراسى 2026 يوم الأحد بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 23 يونيو اللغة الأجنبية الثانية و الأحد 28 يونيو 2026 اللغة العربية والخميس 2 يوليو المقبل الكيمياء لشعبة علمى والجغرافيا لشعبة أدبى و الأحد 5 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 يوليو الفيزياء لشعبة علمى والتاريخ لشعبة أدبى والأحد 12 يوليو الرياضيات البحتة والخميس 16 يوليو الإحصاء لشعبة أدبى والاحياء لشعبة علمى علوم و الرياضيات التطبيقية لشعبة علمى رياضة.