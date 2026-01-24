الرياض - كتبت رنا صلاح - قد يعاني البعض من كحة عادية إلا أنها تكون مستمرة أو مزمنة، وقد تظل الكحة متجاوزة مدة تزيد عن ثلاث أسابيع في بعض الأحيان، وهي لا تعتبر مشكلة خطيرة إلا إذا اقترن بها أعراض أخرى مثل الرشح والعطس وفقدان الوزن أو خروج دم أثناء السعال، ويجب أولًا معرفة سبب هذه الحكة المستمرة والتي يطلق عليها كحة شديدة ومزمنة، والتي تعتبر من أمراض الرئة التي تسبب إجهادًا غير عاديًا للمصاب، وسوف نوضح في السطور الآتية أسباب هذه الكحة المستمرة والتي نادرًا ما تكون من أعراض السرطان، وكيفية علاجها بالأعشاب الطبيعية، وموضوعات أخرى ذات صلة.

للقضاء على السعال .. علاج الكحة المستمرة بالأعشاب والتخلص من التهابات الصدر

أسباب الكحة المستمرة

تتعدد أسباب الكحة المستمرة وتتراوح بين المشاكل الشائعة، إلى حالات تتطلب تدخلاً أعمق مثل العدوى المزمنة، وكذلك الآثار الجانبية لبعض الأدوية (مثل أدوية ضغط الدم)، وإليكم أبرز أسباب الكحة المستمرة:

أسباب الكحة المستمرة الأكثر شيوعًا

إلتهاب الأنف.

الربو الذي عادة ما تكون الحكة من أعراضه الرئيسية.

الارتجاع الحمضي أو الارتجاع المريئي.

إلتهاب الشعب الهوائية المزمن أو الانسداد الرئوي المزمن.

إلتهاب الشعب الهوائية.

مثبطات إنزيمات المحول للأنجيوتنسين والموجودة في أدوية علاج ضغط الدم.

التدخين.

السعال الديكي.

أسباب الكحة المستمرة الأقل شيوعًا

التهاب الشعب الهوائية في الرئتين.

التهاب قصيبات الممرات الهوائية الدقيقة في الرئتين.

التليف الكيسي والذي يعتبر حالة وراثية تؤدي إلى تلف الرئتين والأعضاء الأخرى وتسبب إفرازات سميكة.

مرض الرئة الخلالي والتي تؤدي إلى تندب أنسجة الرئة.

السكتة قلبية.

سرطان الرئة.

طرق وقف الحكة المستمرة منزليًا

من الأفضل معالجة الكحة تبعًا للأسباب، سواء كانت نزلة برد أو حساسية أو ارتجاع حمضي أو ربو، على أن يكون تحت إشراف طبيب، كما يمكن علاجها في المنزل بالطرق التالية:

شرب الكثير من السوائل، التي تساعد على تدفق المخاط وتقلل إفرازات الرئتين.

شرب السوائل الساخنة، مثل الزنجبيل وشاي البابونج، والتي تساعد على ارتخاء عضلات الشعب الهوائية.

تجنب المهيجات، مثل معطرات الجو والعطور والغبار وحبوب اللقاح ومنظفات الغسيل.

الغرغرة المالحة، والتي تساعد في تخفيف المخاط السميك.

الإقلاع عن التدخين، والذي يشل الشعيرات الدقيقة التي تبطن الرئتين.

علاج الكحة المستمرة بالاعشاب

يمكن وقف الحكة المستمرة بطرق طبيعية وبالأعشاب مثل: