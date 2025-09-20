ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشرقية والأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 06:32 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة ، محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "شروع فى قتل، مخدرات، سلاح نارى، سرقة بالإكراه") بمحافظتى "الشرقية ، الأقصر" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، آيس ، هيدرو" – 68 ألف قرص مخدر – 87 قطعة سلاح نارى "80 بندقية خرطوش 4 بنادق آلية ، 3 فرد خرطوش ) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(73) مليون جنيه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.