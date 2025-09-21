كامل الوزير: «صحح مفاهيمك» نواة فكرية لتعزيز الوعي والتصدي للسلوكيات السلبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 سبتمبر 2025 01:28 مساءً - أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن مبادرة "صحح مفاهيمك"، تمثل نواة فكرية موحدة تحت راية واحدة، تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، ونشر الوعي المجتمعي السليم عبر المحاضرات والندوات والحملات الإعلامية، لمواجهة الشائعات والانحرافات الفكرية.

وأوضح الوزير - خلال إطلاق المباردة، اليوم الأحد - من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ولفيف من القيادات الدينية والفكرية، وممثلي الوزارات والهيئات المختلفة - أن مشاركة وزارة النقل في هذه الحملة الوطنية لا تأتي فقط بصفتها جهة تنفيذية لمهام النقل، بل باعتبارها مكونا أساسيا في بناء الوعي الشامل، مشيرا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي النقل والأوقاف تحت شعار: "صحح مفاهيمك.. سلامتك تهمنا"، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى دعم الأنشطة الدعوية والتوعوية الخاصة بوسائل النقل والمواصلات، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة، وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية الإيجابية.

وبين أن التعاون بين الوزارتين يشمل تنظيم برامج توعوية وورش عمل وندوات، إلى جانب تبادل المواد العلمية والمحتوى الرقمي، لافتا إلى أن الوعي السليم ليس رفاهية بل ضرورة لحماية الوطن والمواطن، خاصة في مواجهة السلوكيات السلبية لبعض مستخدمي الطرق ووسائل النقل، وهي تصرفات تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة. وأضاف الوزير، أن وزارة النقل تولي اهتماما خاصا برفع كفاءة العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي للقطاع، مشيرا إلى مبادرة "سائق واع لطريق آمن" التي أطلقتها الشركة القابضة للنقل البري والبحري في أغسطس الماضي، حيث لاقت إقبالا واسعا بأكثر.

كما شدد على أن تعزيز الوعي المجتمعي يسير جنبا إلى جنب مع دعم الصناعة الوطنية وفق مبدأ "صنع في مصر"، القائم على تأهيل الشباب وتدريبهم ليكونوا قادرين على المساهمة في نهضة الدولة.

ووجه كامل الوزير التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام كلمته، مشيدا برؤيته الواعية، و أحد أهم أركانها هو بناء الإنسان المصري، قائلا " الإنسان المصري القوي في دولة قوية هو الضمانة الحقيقية لتقدم مصر ووضعها في مصاف الأمم المتقدمة".