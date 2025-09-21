أمانة حزب الجبهة الوطنية بالجيزة تُدشّن منصات تواصل رسمية مع المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 سبتمبر 2025 04:17 مساءً - أعلنت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة بإشراف اللواء كمال الدالي أمين محافظة الجيزة لحزب الجبهة الوطنية عن تدشين صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وذلك في إطار سعيها الدائم إلى تعزيز حضورها المجتمعي، وتأكيد التزامها بمبدأ الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين.

ويشرف علي تلك الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعى أمين الإعلام لحزب الجبهة الوطنية بالجيزة الكاتب الصحفي محمد شومان مدير تحرير الأهرام.

وأكد "شومان" أن الأمانة تقوم بعمل يومي من أجل الوصول إلي كل مكان بمحافظة الجيزة من الشمال حتي الجنوب، وأضاف بأن هذه الخطوة تأتي لتكون تلك الصفحات الخاصة بحزب الجبهة الوطنية بالجيزة نافذة يومية تنشر من خلالها أخبار الحزب وأنشطته ومواقفه بالمحافظة، ولتُشكّل حلقة وصل مباشرة بين الحزب وأبناء الجيزة، بما يضمن اطلاع المواطنين على الجهود المبذولة، إلى جانب إتاحة المجال أمامهم للتفاعل والمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم.

وأوضحت الأمانة أن الحزب يعوّل كثيرًا على منصات التواصل الاجتماعي كأداة حديثة للتقارب مع المواطن المصري، لذلك حرصت على توسيع حضورها الرقمي من خلال تدشين صفحات رسمية أخرى على إنستجرام وتيك توك، بجانب "فيسبوك"، وذلك بهدف الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين وخاصة فئة الشباب، الذين يمثلون قوة فاعلة وأساسية في بناء المستقبل.

وشددت أمانة حزب الجبهة الوطنية بالجيزة على أن هذه الخطوة ليست مجرد تدشين لصفحات إلكترونية، بل هي بداية لمرحلة جديدة من التفاعل المباشر مع المواطنين، تقوم على تبادل المعلومات والآراء، وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية، بما يعكس رؤية الحزب لدور متكامل يجمع بين العمل السياسي والخدمي على حد سواء.