الداخلية تنفي ادعاء نجل قيادي إخواني بإضراب والده وأخر عن الطعام داخل مركز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 سبتمبر 2025 04:17 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التوصل الإجتماعى، من ادعاءات أحد عناصر الجماعة الإرهابية الهاربة بالخارج، بدعوى إضراب والده وآخر من قيادات الجماعة عن الطعام بمحبسهما بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بزعم تعرضهما لإنتهاكات.

وأكد المصدر أن النزيلين المذكورين غير مضربين عن الطعام ويتم معاملتهما فى إطار الضوابط القانونية المتبعة وتقدم لهما كافة أوجه الرعاية المعيشية والطبية كغيرهم من النزلاء دون تمييز أو تجاوزات وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.. وأن ذلك يأتى فى إطار دأب الجماعة الإرهابية على اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة الحصول على إستثناءات لعناصرها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.

 

