مصر تدين الهجوم على مسجد بمدينة الفاشر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 سبتمبر 2025 08:02 مساءً - اعربت  جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها البالغ للهجوم الذي تعرض له مسجد بمدينة الفاشر مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

 

وتشدد مصر على ما يمثله هذا الهجوم من انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني، منددة باستهداف دور العبادة والمدنيين الأبرياء في النزاع.

 

وتعرب جمهورية مصر العربية عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا والحكومة والشعب السوداني الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما تعرب عن أملها في إنهاء الصراع في السودان حفاظاً على الأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق.

 

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

