وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي رئيس جمهورية سنغافورة على هامش منتدى الأعمال المصري–السنغافوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً ثنائيًا مع فخامة الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري–السنغافوري، حيث ناقشا آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء من الجانب السنغافوري كل من السيد ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرية، والسيد تان كيات هاو الوزير الأول المساعد للتنمية الرقمية والمعلومات والصحة، والسفير دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة. ومن الجانب المصري شارك السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والسفير أحمد مصطفى سفير مصر في سنغافورة، والسيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب مسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد الوزير أن العلاقات المصرية–السنغافورية تمتلك إمكانات استراتيجية كبيرة، مشيرًا إلى أن التعاون مع سنغافورة يمثل فرصة لتعزيز جهود مصر في التحول الرقمي، وتطوير الموانئ، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه. كما عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها منصة إقليمية متكاملة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

من جانبه، أشاد الرئيس السنغافوري بجهود مصر في تحديث البنية التحتية وتطبيق إصلاحات اقتصادية جريئة، معتبرًا أنها تجعل من مصر شريكًا واعدًا لبناء سلاسل قيمة إقليمية وعالمية. وأعرب عن تطلع بلاده لتعميق التعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، وإدارة وتشغيل الموانئ، وتبادل الخبرات في التكنولوجيا واللوجستيات.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أن العلاقات بين مصر وسنغافورة تمثل أساسًا لشراكة استراتيجية شاملة، تقوم على تكامل الخبرات والإمكانات، وتفتح المجال أمام بناء سلاسل قيمة تربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، مع العمل على تحويل الزخم السياسي القائم إلى مشروعات عملية طويلة الأمد تخدم مصالح الشعبين.