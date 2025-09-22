وزارة الصحة توجة تحذيرا هاما حول إصابات الأنفلونزا وطرق الوقاية.. التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 12:32 صباحاً - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة وسهولة فى الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم والأنف أثناء العطس أو السعال والأيدى الملوثة بالفيروس عند ملامستها للعين والأنف

ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال وغسل اليدين باستمرار وعدم ملامسة العين والأنف إذا كانت الأيدى غير مغسولة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يفضل اللجوء للطبيب عند وجود أعراض مؤكدة، فإنه لا يجب اللجوء للأدوية بشكل مباشر دون تحديد السبب ونوع الإصابة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات".

وأضافت نزلة البرد هى فيروس للجهاز التنفسى العلوى وأعراضه تكون بسيطة بينما الأنفلونزا هى فيروس توجد له أنواع كثيرة ومنها ما يسبب حرارة شديدة وتكسير فى الجسم ورشح شديد والتهاب فى الحلق.