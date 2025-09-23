الرياض - كتبت رنا صلاح - ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى «من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين»، والذي عقد بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

رئيس الوزراء: لا استقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

وأكد مدبولي أن مصر قادت على مدار أكثر من أربعين عامًا جهودًا متواصلة لإرساء السلام العادل وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق استقرار حقيقي في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يلبي الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر ترفض رفضًا قاطعًا جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل جريمة تطهير عرقي.

وأشار مدبولي إلى أنه فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ستبادر مصر إلى استضافة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، بهدف حشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه ومساعدته في تجاوز الخسائر الجسيمة التي خلفها العدوان.