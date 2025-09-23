نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يستقبل رئيس رواندا لبحث التعاون الثنائي وقضايا إفريقيا والقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يستقبل رئيس رواندا لبحث التعاون الثنائي وقضايا إفريقيا والقضية الفلسطينية

السيسي يستقبل رئيس رواندا لبحث التعاون الثنائي وقضايا إفريقيا والقضية الفلسطينية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، حيث عُقدت مراسم الاستقبال الرسمية، تبعها لقاء مغلق بين الرئيسين ثم جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

تعزيز التعاون الثنائي

رحّب الرئيس السيسي بالرئيس كاجامي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر ورواندا، ومؤكدًا أهمية دفع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصحة والدواء والمنتجات الغذائية والتشييد والبناء. كما شدد على دعم مصر لرؤية رواندا للتنمية 2050، واستعدادها لتقديم الخبرات في بناء القدرات وتدريب الكوادر.

قضايا إقليمية وأمن البحيرات العظمى

ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى والقرن الإفريقي، حيث جدد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم للأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، مع التأكيد على أن ملف المياه قضية وجودية لمصر، وأن أي مساس بحقوقها المائية غير مقبول.

التعاون داخل الاتحاد الإفريقي

اتفق الرئيسان على تعزيز التنسيق داخل الاتحاد الإفريقي، حيث أشاد الرئيس كاجامي بدور مصر في ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، فيما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لإسهامات رواندا في ملف الإصلاح المؤسسي داخل الاتحاد.

القضية الفلسطينية في صدارة المباحثات

تطرقت المباحثات إلى القضية الفلسطينية عقب مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، حيث شدد الرئيس السيسي على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

توقيع مذكرات تفاهم

شهد الرئيسان توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات: إدارة الموارد المائية، وتخصيص الأراضي للأغراض اللوجستية والتجارية، والإسكان، وحماية الاستثمار، ثم عقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لاستعراض نتائج المباحثات.