الرئيس السيسي: أقدر جهود ترامب لوقف الحرب فى غزة وتحقيق السلام بالشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 07:24 مساءً - أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة بشكل خاص، وسعيه المتواصل لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تدوينة له عبر حساباته الرسمية: "أُقدر جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع "غزة" بشكل خاص، وسعيه لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ونعرب عن تثميننا لما طرحه خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك أمس، والذي أري أنه أساس هام يمكن البناء عليه خلال الفترة القادمة لتحقيق السلام.

