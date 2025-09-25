الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال الـ 5 أيام المقبلة بداية من غد الجمعة الـ 26 سبتمبر، وحتى يوم الثلاثاء القادم الـ 30 من نفس الشهر، حيث تتوقع أن تتعرض البلاد لعدد من الظواهر وذلك في الأسبوع الثاني من فصل الخريف مثل نشاط الرياح واستمرار الشبورة المائية على عدد من المناطق.

شبورة وأمطار ورياح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه يتوقع أن يسود طقس الأيام القادمة، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة في ساعات الليل.

وكشفت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تستمر فرص الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص سقوط أمطار على هذه المناطق

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها، أن غد الجمعة الـ 26 من شهر سبتمبر الجاري، يتوقع أن يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه كما يتوقع أن تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يشهد طقس الأيام المقبلة، نشاط في الرياح بداية من غد الجمعة 26 سبتمبر حتى الثلاثاء 30 سبتمبر على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.