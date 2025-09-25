نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- «السياسة تطرق باب الفن».. ياسر جلال في انتظار الحسم ضمن قرار المعينين بالشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الفنان ياسر جلال من الانضمام إلى قائمة المعينين بمجلس الشيوخ، وذلك بعد شروعه في استكمال الأوراق الرسمية المطلوبة لتسليمها إلى المجلس، أسوةً بالأعضاء المنتخبين الذين أنهوا إجراءات استخراج الكارنيهات.

ياسر جلال في قسم الشرطة

وظهر الفنان ياسر جلال ظهر اليوم، برفقة سائقه وأحد أصدقائه، إلى قسم شرطة الدقي، حيث توجه لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه".

وأكدت مصادر أن الصحيفة موجّهة إلى مجلس الشيوخ، في إشارة واضحة إلى إدراج اسمه ضمن قائمة الـ100 نائب الذين سيُعيّنهم رئيس الجمهورية، قبل انطلاق دور الانعقاد الأول للمجلس في 18 أكتوبر المقبل.

ورفض جلال التقاط الصور مع الجمهور داخل القسم، وغادر سريعًا عقب إنهاء إجراءاته متجهًا إلى سيارته.

عضوية مجلس الشيوخ 2025

وبحسب الدستور، يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، يُنتخب منهم 200 بالاقتراع العام المباشر، فيما يعيّن رئيس الجمهورية 100 عضو، على أن تستمر مدة المجلس خمس سنوات بواقع خمسة أدوار انعقاد.

وكشفت مصادر برلمانية أن المجلس استقبل خلال الأيام الماضية أكثر من 192 نائبًا منتخبًا أنهوا إجراءات استلام الكارنيهات، فيما تبقى 8 أعضاء لم يستكملوا إجراءاتهم لأسباب شخصية أو لسفرهم خارج البلاد.

من هو ياسر جلال؟

يُعد ياسر جلال واحدًا من أبرز نجوم الدراما المصرية والعربية، وُلد في 16 أبريل 1969 بمحافظة الإسكندرية، وهو نجل المخرج الكبير جلال توفيق. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990، وبدأ مسيرته الفنية مبكرًا عبر السينما والمسرح قبل أن يحقق نجاحًا واسعًا في الدراما التلفزيونية.

شارك جلال في عدد من الأعمال البارزة من بينها: لن أعيش في جلباب أبي، الوعد الحق، نحن لا نزرع الشوك، أولاد حضرة الناظر، إلى جانب مسلسلات حققت صدى جماهيريًا كبيرًا مثل ظل الرئيس، رحيم، والاختيار.

ويُنظر إلى انضمام ياسر جلال لمجلس الشيوخ كخطوة تعكس اهتمام الدولة بتمثيل القوى الناعمة في الحياة النيابية، ودورها في دعم الثقافة والفنون وإبراز الهوية الوطنية.