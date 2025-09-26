نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب البادل الجديدة بنادي النادي أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ملاعب البادل الجديدة بنادي النادي فرع أكتوبر، وذلك في إطار الجولة التفقدية التي قاما بها لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرياضية وتوفير خدمات متكاملة لأبناء الجيزة.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن سلسلة أندية النادي بفروعها الثلاثة، تمثل إضافة قوية للبنية الرياضية، حيث صممت لتلبية احتياجات مختلف الأعمار والفئات المجتمعية، مشيرًا أن افتتاح ملاعب البدل بالنادي باكورة عدة افتتاحات في النادي، بما يساهم في نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات.

أكد وزير الرياضة أن البنية التحتية الرياضية بمصر تعيش مرحلة ذهبية، هدفها توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف أبطال جدد، مشيرًا إلى أن نادي النادي بفروعه المختلفة بات نموذجًا للأندية المتكاملة التي تجمع بين الرياضة والترفيه وخدمة المجتمع.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الوزارة تواصل غرس مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، عبر نشر الملاعب المفتوحة وتوفير منشآت حديثة بما يمنح الشباب والعائلات فرصة أكبر لممارسة أنشطة مختلفة، مؤكدًا أن الرياضة لم تعد مجرد منافسات وبطولات، بل أصبحت مساحة للتلاقي المجتمعي وصناعة جيل أكثر صحة وحيوية.



من جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة على توفير مختلف أشكال الدعم للأنشطة الرياضية والشبابية، باعتبارها أحد أهم ركائز بناء الإنسان، لافتًا إلى أن تطوير البنية التحتية للرياضة يسهم في اكتشاف المواهب وصقل مهاراتهم، ويعزز من دور الرياضة كقوة ناعمة تدعم الانتماء وتغرس القيم الإيجابية بين الأجيال.

حضر الافتتاح مجلس أمناء النادي برئاسة المهندس محمد الرشيدي، والدكتور حسام الدين الملاحي نائب رئيس مجلس الامناء، والدكتور خالد خلاف عضو مجلس الامناء، الدكتور أحمد عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لسلسلة أندية النادي، والدكتور أحمد عادل المدير التنفيذي لفرع أكتوبر، والمهندس أحمد عامر رئيس شركة الإدارة.



ومن المقرر أن يواصل وزير الشباب والرياضة جولته بمحافظة الجيزة، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرياضية والشبابية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب في مختلف الألعاب.

IMG-20250926-WA0004

IMG-20250926-WA0003

IMG-20250926-WA0002

IMG-20250926-WA0001