بحضور محافظ الجيزة ورئيس اتحاد الكرة.. وزير الرياضة يشهد حفل تكريم أساطير حراس المرمى بالكرة المصرية

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حفل تكريم أساطير حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، والذي أقيم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر "مشروع الهدف".

وقد حضر حفل التكريم المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للفيفا، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية والكابتن احمد شوبير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى، واللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الأهلي. وعدد من رموز كرة القدم المصرية.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر على مدار تاريخها الكروي أنجبت أساطير في حراسة المرمى، مثمنًا عطاؤهم الكبير وما قدموه للكرة المصرية، مشيرًا إلى حرص الدولة على تكريم رموزها والاحتفاء بتاريخهم.

كما أعرب وزير الشباب والرياضة عن شكره للمهندس هاني أبوريدة على جهوده ودعمه المتواصل، مؤكدًا أن تهيئة الأجواء المناسبة وتنفيذ المشروعات بمعسكرات المنتخب تمثل إصرارًا على مواصلة مسيرة التطوير، مشيرًا إلى أن القادم دائمًا أفضل للكرة المصرية، ومتمنيًا التوفيق للمنتخب الوطني الذي بات على بعد خطوة من التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وأوضح وزير الرياضة أن الحرص على تكريم الحراس والرياضيين القدامى يمثل رسالة عرفان وتقدير لعطائهم، ويعكس في الوقت ذاته استراتيجية الدولة في الحفاظ على تاريخ الرياضة الوطنية وصون إرثها، موجهًا الدعوة إلى أساطير الكرة المصرية للمشاركة في الاحتفال مع المنتخب عقب التأهل إلى كأس العالم.

من جانبه أعرب المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المستمر للرياضة المصرية بوجه عام، وكرة القدم بوجه خاص، مؤكدا أن اتحاد الكرة يعتز ويقدر كل من أثروا في تاريخ اللعبة، فهم قدوتنا ورموزنا، ونسعى دائمًا لمد يد العون لهم، وتوفير الحياة الكريمة التي تليق بما قدموه لمصر.

من جانبه، أعرب الكابتن أحمد شوبير، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى، عن فخره بتكريم أساطير حراس المرمى، مؤكدًا أن هذا التكريم هو رسالة وفاء وتقدير لرموز الكرة المصرية الذين صنعوا تاريخًا مشرفًا، موجها الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حضوره ودعمه الدائم، مشيرًا إلى أن الجمعية حريصة على تكريم قدامى الرياضيين باعتبارهم قدوة للأجيال الجديدة.

ويأتي حفل التكريم في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لكرة القدم، والجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى؛ تقديرًا لما قدمه هؤلاء الحراس من إنجازات وبصمات بارزة على مر الأجيال، وللتأكيد على دورهم كقدوة ونماذج ملهمة للأجيال القادمة.

