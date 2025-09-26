نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع حمامات السباحة بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مجمع حمامات السباحة الجديد بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، وذلك في إطار جولته المستمرة لتفقد وافتتاح المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية بما يحقق أكبر استفادة للنشء والشباب، ويسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

وخلال الافتتاح، وجه وزير الرياضة المسئولين عن المركز بضرورة تخصيص يوم لزيارة مركز شباب الجزيرة كنموذج ناجح لمراكز التنمية الشبابية، للاستفادة من التجربة الرائدة وسير العمل لتقديم الخدمات والأنشطة المتنوعة للشباب وزيادة عدد الاعضاء.

وأضاف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة على التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ مشروعات التطوير والتوسع في إقامة منشآت رياضية وشبابية متكاملة، بما يواكب الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الشباب، مؤكدًا أن افتتاح مجمع حمامات السباحة الجديد يعد إضافة قوية للمنشآت الخدمية بالشيخ زايد، ويعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في طاقات الشباب وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

ويواصل وزير الشباب والرياضة جولته بمحافظة الجيزة، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرياضية والشبابية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب في مختلف الألعاب.

