تركيب أسوار خرسانية بأرض المطاحن في شارع فيصل لمنع إلقاء المخلفات وتحسين المظهر الحضاري

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه تم تركيب أسوار خرسانية بطول 140 مترًا على جانب شارع فيصل الرئيسي بأرض شركة المطاحن بمحطة الطالبية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للطرق الرئيسية ومنع إلقاء المخلفات الصلبة والبلدية.
وأشار المحافظ إلى أنه قد تلاحظ في الفترة الماضية قيام بعض المخالفين بإلقاء الرتش ومخلفات البناء بتلك المنطقة وهو ما يشوه المظهر العام للطريق الأمر الذي استدعى سرعة التدخل بتنفيذ هذا الإجراء الوقائي للحفاظ على نظافة الشارع.
وشدد النجار على أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات سلبية من شأنها الإضرار بالمظهر العام أو الإخلال بالبيئة وصحة المواطنين مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها اليومية في رفع المخلفات أولًا بأول بالشوارع أو من نقاط التجميع مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع عودة تلك الظواهر مرة أخرى.
ودعا محافظ الجيزة المواطنين إلى التعاون مع أجهزة المحافظة والالتزام بعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة حفاظًا على المظهر الحضاري الذي يليق بمحافظة الجيزة.

