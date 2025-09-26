نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي قيادات مجلس الأعمال للتفاهم الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٦ سبتمبر أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU)، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أشاد الوزير عبد العاطي بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات ولا سيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، معربًا عن تطلع مصر لمزيد من التعاون المتبادل وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء ما تم التوصل إليه في منتدى الأعمال المصري-الأمريكي الذي انعقد في القاهرة في مايو الماضي، والذي شهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات الأمريكية، مؤكدًا حرص الدولة على البناء على مخرجات المنتدى وبما يعزز مناخ الاستثمار ويتيح فرصًا أوسع للشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي. وأضاف أن المنتدى يعتبر نقطة تحول هامة في مسار التعاون بيان الحكومة والقطاع الخاص، وعبر عن تطلع مصر إلى عقد الجولة الثانية من المنتدى في القاهرة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦ وبمشاركة واسعة من الشركات الأميركية في مختلف المجالات.

كما تناول الوزير عبد العاطي الإصلاحات الاقتصادية الجارية والمشروعات القومية الكبرى، والفرص المتاحة في مجالات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وغيرها، والتي تأتي تنفيذًا لرؤية الحكومة المصرية في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة. كما أشار إلى المزايا التنافسية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأمريكيين، مؤكدًا أن موقع مصر الاستراتيجي، وما تتمتع به من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وسلاسل الإمداد الإقليمية، يجعلها مركزًا مثاليًا للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية والأوروبية.

واختتم الوزير عبد العاطي اللقاء داعيا الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر، وتوطين سلاسل الإمداد، والمشاركة في بناء منصات إنتاجية تنافسية تخدم الأسواق الإقليمية.