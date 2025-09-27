نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي جامعة حلوان… رياضة، تنمية، إنجازات متتالية وأساليب حياة متكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار استراتيجيتها الطموحة لتأهيل جيل جديد من الشباب يتمتع بالصحة البدنية والمهارات القيادية، يواصل نادي جامعة حلوان تحقيق إنجازات ملحوظة على مختلف المستويات الرياضية والاجتماعية، ليؤكد مجددًا مكانته كمنارة رياضية وتعليمية داخل المجتمع الجامعي وخارجه، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي، وشهد النادي هذ الاسبوع عدد من الفعاليات.

انطلاقة العام الجامعي الجديد في ملعب النادي:



استقبل ملعب نادي جامعة حلوان احتفالية كبرى بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الاحتفال شهد فقرات فنية من كورال التربية الموسيقية، وحفل غنائي للفنان أحمد جمال، والفنانة كنزي تركي، والفنان فارس قطرية.

تكريم وطني: دعم للقوات المسلحة والتوعية المجتمعية

في لفتة وطنية

هنأ نادي جامعة حلوان قوات الدفاع الشعبي والعسكري بنجاح الندوة التثقيفية رقم 88 التي نظمتها الجامعة، مؤكدًا التزام طلابها بحماية مقدرات الوطن ومواجهة التحديات بعقلية واعية وجسم سليم.

افتتاح الجيم الرياضي المتكامل: صحة ولياقة في متناول الجميع

افتتح نادي جامعة حلوان جيمًا رياضيًا متكاملًا مجهزًا بأحدث الأجهزة والإمكانيات، ليخدم طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحيط، وتتضمن باقات الأشتراك مرونة في الأسعار ومزايا متعددة

•الرجال: تبدأ الاشتراكات من 400 جنيه شهريًا، مع خصومات تصل إلى 275 جنيهًا لطلاب المدن الجامعية.

•السيدات: تبدأ من 350 جنيهًا شهريًا، مع اشتراك خاص لطالبات المدن بـ250 جنيهًا.

•أعضاء هيئة التدريس: اشتراك مميز بقيمة 300 جنيه.

•وحدة تدريبية: 50 – 60 جنيه فقط.

•10% خصم بمناسبة الافتتاح مع مفاجآت قادمة للمشتركين.

إنجازات كروية مبهرة في مختلف الفئات العمرية

الفريق الأول: تفوق واضح واستعداد قوي

•فوز ودي على نادي الطائرات (3/2) بأهداف أحمد الصاوي، أحمد رمضان النجار، ومروان مودي.

•اكتساح الحطابة بخماسية (5/3) بقيادة هاتريك من أحمد رمضان النجار.

•قيادة فنية متميزة من د. محمد حسانين، وك/ محمود خميس، وك/ أحمد بسيوني.

الناشئين والأكاديميات: أبطال المستقبل يسطعون

•مواليد 2015/2016: فوز ودي على عين حلوان (3/2) بأداء بطولي من علاء طه وطه محمود.

•مواليد 2010: فوز افتتاحي بثلاثية نظيفة على نادي لويرز بقيادة كريم كنافة وعمار عيسى.

•مواليد 2011: خماسية أمام عرب غنيم وتصدر المجموعة.

•مواليد 2012: ثلاثية سيف الدين محمود تسقط نادي الطائرات وتؤكد التفوق الهجومي.

مواجهة كبرى قادمة

•فريق مواليد 2012 يستعد لمواجهة قوية أمام نادي بيراميدز، السبت 27/9/2025، على ملعب الدفاع الجوي الفرعي، في اختبار جديد يبرز روح التحدي والمنافسة.

مبادرة لتأهيل الشباب لسوق العمل الرياضي

في خطوة نوعية، أطلق نادي جامعة حلوان مبادرة برعاية د. السيد قنديل، لتأهيل الشباب لسوق العمل الرياضي من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية، إعداد كوادر قادرة على العمل الإداري والفني في المجال الرياضي، وتكون رسوم الاشتراك: 150 جنيهًا للطلاب، 300 جنيه للخريجين.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إن ما نشهده اليوم في نادي جامعة حلوان من فعاليات وإنجازات متتالية هو ثمرة رؤية استراتيجية متكاملة، تهدف إلى بناء جيل جامعي يتمتع باللياقة البدنية، والوعي الوطني، والمهارات القيادية اللازمة لمواكبة تحديات العصر. مؤكدًا نحن لا نؤسس مجرد نادٍ رياضي، بل نرسم ملامح أسلوب حياة متكامل يضع الطالب في قلب عملية التطوير، ويمنحه أدوات التمكين المهني والاجتماعي، وإن افتتاح الجيم الرياضي، تنظيم الندوات التثقيفية، الانتصارات الكروية، والمبادرات التدريبية لسوق العمل الرياضي، كلها تعكس التزامنا بأن تكون جامعة حلوان منارة للتميز، ومصدرًا لإلهام الشباب نحو مستقبل أكثر إشراقًا. أحيي كل من ساهم في هذا النجاح، وأؤكد أن القادم يحمل المزيد من المبادرات النوعية التي تعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة ومؤثرة في المجتمع."

وأوضح الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي أن "نادي جامعة حلوان لم يعد مجرد مساحة رياضية، بل أصبح منصة متكاملة لصناعة الإنسان الجامعي القادر على التميز في كل المجالات. نحن نؤمن أن الرياضة هي مدخل أساسي لبناء الشخصية، وتعزيز الانتماء، وتطوير المهارات القيادية، ولهذا نحرص على أن تكون كل خطوة داخل النادي جزءًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين الشباب بدنيًا، فكريًا، ومهنيًا.

وأكد أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من افتتاحات، فعاليات، وإنجازات رياضية، هو نتيجة عمل جماعي وتعاون مثمر بين إدارة الجامعة والكوادر الفنية والإدارية بالنادي. نعدكم بمزيد من المبادرات النوعية، والبرامج التدريبية، والبطولات التي تليق باسم جامعة حلوان، وتخدم طلابها ومجتمعها.

لماذا نادي جامعة حلوان؟

•لأنه ليس مجرد نادٍ رياضي، بل أسلوب حياة متكامل.

•يوفر خدمات رياضية، اجتماعية، وثقافية.

•يقدم منظومة رياضية احترافية ترعى الموهوبين وتدعم تطوير الكوادر.

•يتيح فرصًا حقيقية للتمكين المهني والرياضي.