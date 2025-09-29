الليلة.. أون سبورت تقدم سهرة كروية استثنائية في القمة 131 بين الأهلي والزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 04:28 مساءً - أعلنت قنوات أون سبورت برعاية الشركة المتحدة للرياضة، عن قائمة من أبرز الضيوف والنجوم المشاركين في الاستوديوهات التحليلية لمباراة كلاسيكو العرب بين الأهلي والزمالك.

حيث ينتظر عشاق الكرة المصرية الليلة مواجهة القمة رقم 131 ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً حصريًا عبر قنوات أون سبورت، وكذلك من خلال تطبيق أون سبورت الذي يتيح مشاهدة اللقاء مباشرة من الهواتف المحمولة.

وتخصص القنوات تغطية شاملة تبدأ من الساعة الثالثة والنصف عصرًا مع أحمد خيري، ويستضيف خلالها الناقدين الرياضيين فتحي سند وحسن المستكاوي، ثم تتواصل التغطية في الرابعة عصرًا مع شيماء صابر بمشاركة الناقدين عبد الحكيم أبو علم وأحمد الهواري، فيما يقدم محمد طارق أضا في الرابعة والنصف حلقة خاصة يستضيف خلالها نجم الزمالك السابق حمادة عبد اللطيف ونجم الأهلي السابق شريف عبد المنعم.

وقبل انطلاق اللقاء بساعتين ينطلق ستوديو الماتش في السادسة مساءً بعدة إطلالات تحليلية، حيث يقدم سيف زاهر استوديوه بمشاركة أشرف قاسم، عبد الظاهر السقا، عماد متعب، كما يطل إبراهيم عبد الجواد على الجمهور بصحبة أحمد حسن، ويقدم كريم رمزي استوديو آخر مع عصام الحضري، وكريم خطاب مع حسني عبدربة، بينما يتواجد الكابتن أحمد فتحي نجم الأهلي السابق من أرض الملعب لتحليل المباراة مع محمد غانم، وكذلك سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق من أرض الملعب لتحليل اللقاء مع إسلام سامي.

وتنقل مباراة القمة عبر قناة أون سبورت الأولى بتعليق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الأولى وبلال علام على القناة الصوتية الثانية، بينما توفر قناة أون سبورت 2 تغطية مميزة بكاميرات وزوايا خاصة مع تعليق مؤمن حسن، وطلعت يوسف.

كما يتولى مهمة التغطية من أرض الملعب مجموعة من المراسلين هم، أحمد المسيري ومحمد طه وإبراهيم عمر وخالد رزق وعمرو مختار ومجدي الشربيني وأسامة عقدة ويوسف عليوة.

بهذا تقدم قنوات أون سبورت تغطية غير مسبوقة لكلاسيكو العرب بين الأهلي والزمالك، معززة بباقة من نجوم التحليل و الإعلام الرياضي، إلى جانب تقنيات البث الحديثة التي تضمن للمشاهد متابعة اللقاء بأعلى جودة وبأسلوب يضاهي كبرى القنوات العالمية.