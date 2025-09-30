وزير الاتصالات: «المصرية للاتصالات» ركيزة أساسية للتحول الرقمي في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً - استقبل اليوم الدكتورعمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبنى هلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى الجديد للشركة، والمهندس محمد نصر الدين الرئيس التنفيذى السابق للشركة.

وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد عقد اجتماعًا صباح اليوم قام خلاله بالموافقة على تعيين المهندس تامر المهدى عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة، وذلك بعد توجيه الشكر للمهندس محمد نصر الدين وقبول طلبه بالإعفاء من منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن الشركة المصرية للاتصالات تضطلع بدور حيوى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساهمتها الفاعلة فى دفع الجهود الرامية إلى تحقيق التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية على الصعيدين المحلى والدولى؛ وذلك من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية متنوعة تستهدف تعزيز الربط الدولى عبر شبكة واسعة من الكابلات البحرية، إلى جانب دعم البنية التحتية الرقمية المحلية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية فى كافة أنحاء الجمهورية، والمشاركة فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية الرقمية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأعرب الدكتور عمرو طلعت عن تمنياته للمهندس تامر المهدى بالتوفيق فى أداء مهام منصبه الجديد، مؤكدا على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية لمواصلة مسيرة التطوير بالشركة.

كما وجه الدكتور عمرو طلعت الشكر للمهندس محمد نصر الدين على ما بذله من جهد خلال فترة توليه قيادة الشركة المصرية للاتصالات والتى حققت فيها الشركة العديد من الخطوات فى مسيرتها نحو امتلاك بنية تحتية رقمية، وتعزيز البنية التحتية الدولية للكابلات البحرية، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم مجموعة من الخدمات والحلول التكنولوجية؛ معربا عن خالص تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح فى مسيرته المقبلة.

الجدير بالذكر أنه كان قد تم تعيين المهندس تامر المهدى فى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ممثلا للحكومة المصرية فى مارس 2025. بخبرة تزيد عن 30 عامًا، ويشغل المهندس تامر المهدى منصب مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Trade Globe، وشركة Terrawaves Networks منذ عام 2020، حيث يشرف على العمليات العالمية فى مجال استشارات الاتصالات وتصميم الشبكات وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتشمل مسيرته المهنية العديد من المناصب القيادية التنفيذية فى العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الاستثمارية فى قطاعات مختلفة مثل الاتصالات، والتحول الرقمى، والتكنولوجيا المالية، والعقارات، والتعدين، والخدمات المالية غير المصرفية.