ضربات أمنية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - استمرارًا للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما ينتج عن ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 11 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.