بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى يعقبه مؤتمر صحفى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، منذ قليل ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء .

كان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فيما يتعلق بضمان استدامة عمليات التنمية، وذلك من خلال ما تتضمنه من العديد من السيناريوهات التي تسهم فى تحقيق ذلك، منوهاً إلى أن السردية جاءت لتجمع بين مختلف الجهود والاصلاحات التى نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، والحالية، والرؤية للسنوات الخمس القادمة، فى مجالات السياسات النقدية، والسياسات المالية، وكذا الإصلاحات التي نحتاج للعمل عليها خلال الفترة القادمة، بما يسهم فى اتاحة مناخ جاذب للاستثمارات ومعزز لدور القطاع الخاص فى العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية.