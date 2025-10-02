القوات المسلحة تذيع لقطات نادرة عن حرب أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أكتوبر 2025 06:33 مساءً - نشرت القوات المسلحة عبر منصاتها الرسمية سلسلة من الفيديوهات الوثائقية التي تستعرض أبرز بطولات الجنود والضباط المصريين خلال الحرب، وتروي تفاصيل المعارك التي خاضتها، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها قادة الجيش فى إدارة العمليات العسكرية.

وتحتفل مصر هذا العام بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تعد واحدة من أعظم الانتصارات العسكرية في التاريخ الحديث، بعدما تمكنت القوات المسلحة المصرية عام 1973 من تحطيم خط بارليف واستعادة العزة والكرامة للأمة العربية.



وتضمنّت الفيديوهات شهادات حية من أبطال الحرب، وصورًا نادرة من الجبهة، فضلاً عن لقطات توثق لحظة العبور التاريخي لقناة السويس ورفع العلم المصري على الضفة الشرقية.